Os distúrbios junto a uma discoteca na Cruz de Pau, freguesia de Amora, concelho do Seixal (Setúbal), provocaram hoje pelo menos dois feridos, um "muito grave", disse à agência Lusa fonte da PSP.

A comissária Maria do Céu, oficial de relações públicas do Comando Distrital de Setúbal da PSP, indicou que um jovem, de 21 anos, foi agredido com uma arma branca, tendo sido transportado, em estado "muito grave", para o Hospital de São José, em Lisboa.

A mesma fonte adiantou que outro jovem, de 18 anos, foi também ferido com arma branca, nos desacatos, tendo seguido por meios próprios ou levado por outra pessoa, para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, seguindo depois para o Hospital de São José.

A PSP desconhecia, até cerca das 15:00, se há outros feridos envolvidos na desordem, segundo a comissária Maria do Céu.

"Na discoteca HK decorreu durante a noite de sábado e madrugada de hoje, uma festa africana onde estiveram cerca de 3.500 a 4.000 pessoas, tendo os distúrbios ocorrido hoje de manhã, cerca das 08:00", adiantou.

Esta discoteca, de acordo com a polícia, só funciona atualmente para festas ou eventos particulares.

Segundo a mesma fonte, a investigação do caso passou para alçada da Polícia Judiciária de Setúbal.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, indicou que foram mobilizados para o local, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários do Seixal, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Barreiro, além da PSP.