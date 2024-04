A Polícia do emirado sul de Ras al Khaimah anunciou em comunicado a morte de um septuagenário cujo veículo foi arrastado enquanto atravessava um vale nesta região desértica do país, particularmente afetada pelas cheias de terça-feira.

De acordo com a agência de notícias oficial dos Emirados — WAM -, estas foram as maiores chuvas no país nos últimos 75 anos, superando todos os recordes desde que os Emirados começaram a recolher dados de precipitação, em 1949.

Segundo o Centro Nacional de Meteorologia (CNM), a cheia é “um acontecimento excecional na história climática” do país.

O pico foi registado no emirado de Al Ain, onde a precipitação atingiu 254 mm de chuva em menos de 24 horas.

Apesar dos extensos danos causados pelas inundações, que paralisaram aeroportos e estradas do Dubai, bem como de outros emirados, o CNM acrescentou que as fortes chuvas “contribuem para aumentar a precipitação média anual nos Emirados Árabes Unidos, bem como para fortalecer as reservas de água subterrânea do país.

Muitos cidadãos partilharam através da rede social X vários vídeos e fotografias do aeroporto, estradas e centros comerciais inundados pelas chuvas torrenciais na terça-feira.

Grande parte da Península Arábica foi afetada por uma forte tempestade que teve origem em Omã, onde pelo menos 19 pessoas morreram devido às inundações, a grande maioria crianças.

A Polícia de Omã afirmou hoje em comunicado que a última vítima é uma menina de nacionalidade asiática cujo corpo foi encontrado num vale no estado de Saham, no norte de Omã.