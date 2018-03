Em resposta escrita a um pedido de esclarecimentos enviado pela agência Lusa, o Instituto da Segurança Social (ISS) informou que "a pensão de direito próprio e a pensão de sobrevivência foram suspensas em resultado de uma troca eletrónica de dados com o Ministério da Justiça".

Fonte do ISS, contactada pela Lusa, lamentou o “lapso" que resultou na classificação da idosa como falecida, e sublinhou que "o erro foi corrigido, mal foi detetado".

No esclarecimento por escrito, o ISS explicou que "no seguimento de uma reclamação, o pagamento das pensões foi reativado e as pensões serão pagas no mês de abril, com os devidos retroativos".

A resposta não satisfez Armando Sobreiro, o genro da pensionista. "A minha sogra está muito abalada com toda esta situação, que só não é mais dramática porque ainda há algum suporte familiar. Se não houvesse, como seria? Onde está o Estado?", questionou.