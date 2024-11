A análise incluiu centenas de casos de balões, aves e satélites mal identificados, bem como alguns que desafiam uma explicação fácil, como um quase acidente entre um avião comercial e um objeto misterioso ao largo da costa de Nova Iorque, noticiou na quinta-feira a agência Associated Press (AP).

O mais recente relatório refletiu o maior interesse público sobre a existência de vida alienígena e os esforços do governo para fornecer algumas respostas.

A sua publicação ocorreu um dia depois de os congressistas da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso dos EUA) terem pedido maior transparência do governo durante uma audiência sobre fenómenos anómalos não identificados.

Os esforços federais para estudar e identificar estes fenómenos concentraram-se nas potenciais ameaças à segurança nacional ou à segurança aérea e não nos seus aspetos de ficção científica.

Os elementos do gabinete do Pentágono criado em 2022 para rastrear estes fenómenos referiram que não há indicação de que qualquer um dos casos que investigaram tenha origens sobrenaturais.

A análise do Pentágono abrangeu 757 casos de todo o mundo que foram comunicados às autoridades norte-americanas entre 01 de maio de 2023 e 01 de junho de 2024.

O total inclui 272 incidentes que ocorreram antes desse período, mas que não tinham sido comunicados anteriormente.

A grande maioria dos incidentes reportados ocorreu no espaço aéreo, mas 49 ocorreram a altitudes estimadas em pelo menos 100 quilómetros, o que é considerado espaço. Nenhum ocorreu debaixo de água.

As testemunhas que relataram incluíram pilotos comerciais e militares, bem como observadores terrestres.

Os investigadores encontraram explicações para quase 300 dos incidentes. Em muitos casos, os objetos desconhecidos eram balões, aves, aeronaves, drones ou satélites.

De acordo com o relatório, o sistema de satélites Starlink de Elon Musk é uma fonte cada vez mais comum, à medida que as pessoas confundem cadeias de satélites com OVNI.

Centenas de outros casos permanecem por explicar, embora os autores do relatório tenham sublinhado que, muitas vezes, isto acontece porque não há informação suficiente para tirar conclusões firmes.

Não foram registados feridos ou acidentes em nenhum dos incidentes, embora uma tripulação de um voo comercial tenha relatado um quase acidente com um "objeto cilíndrico" enquanto sobrevoava o oceano Atlântico, ao largo da costa de Nova Iorque. Esse incidente permanece sob investigação.

Em três outros casos, as tripulações aéreas militares relataram ter sido seguidas ou perseguidas por aeronaves não identificadas, embora os investigadores não tenham conseguido encontrar provas que ligassem a atividade a uma potência estrangeira.