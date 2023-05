O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de chuva fraca no Norte e Centro até ao início da tarde e vento por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas.

Segundo o IPMA, o céu vai estar "geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do início da tarde". Vão também ser registados "períodos de chuva fraca a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao início da tarde, mais provável no Minho e Douro Litoral". Prevê-se ainda que o vento seja "fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/noroeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas e no litoral oeste, em especial durante a tarde, com rajadas até 65 km/h". Quanto às temperaturas, está prevista uma pequena subida da temperatura mínima, mas uma pequena descida da máxima. Tanto na Grande Lisboa como no Grande Porto o céu vai estar "geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do início da tarde". A temperatura máxima em Lisboa vai atingir os 25ºC e no Porto os 21ºC. Faro chega aos 31ºC e Évora e Beja aos 29ºC. As mínimas vão oscilar entre os 11ºC (Guarda) e os 19ºC (Faro). Dezanove concelhos de cinco distritos em perigo máximo de incêndio Dezanove concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém e Guarda apresentam hoje um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Em perigo máximo estão os concelhos de Lagos, Portimão, Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim, Castro Marim (Faro), Portalegre, Marvão, Castelo de Vide, Nisa, Gavião (Portalegre), Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova (Castelo Branco), Mação, Sardoal (Santarém) e Sabugal (Guarda). Mais de 50 concelhos de Faro, Beja, Lisboa, Coimbra, Santarém, Viseu, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Vila Real e Bragança apresentam hoje perigo muito elevado de incêndio. O IPMA colocou ainda vários concelhos de todos os distritos do continente, exceto Aveiro, Porto e Viana do Castelo, apresentam hoje perigo elevado de incêndio. O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. O Instituto prevê pelo menos até sábado um agravamento do risco de incêndio rural. Desde o início do ano, as 2.555 ocorrências de fogo já afetaram 7.672 hectares de espaços rurais. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram