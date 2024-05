“É inaceitável para o setor que, passados 30 dias, o ministro e a secretária de Estado das Pescas não estejam interessados no setor”, afirmou à agência Lusa Jerónimo Rato, porta-voz do movimento.

O também presidente da Associação de Armadores da Pesca Local, Costeira e Largo da Zona Oeste, de Peniche, informou que o movimento pediu reuniões aos governantes em 18 de abril e 08 de maio, recebendo como resposta que “iriam ser recebidas, mas não sabem quando”.

“A senhora secretária de Estado já nos devia ter chamado para se inteirar das preocupações do setor”, defendeu o armador.

Entre outras matérias, o movimento quer abordar as autorizações de permanência no país para a mão-de-obra estrangeira e as dificuldades na aplicação do novo regulamento de controlo comunitário, que entrou em vigor no início deste mês.

“O Estado não cumpre a sua parte e o setor depois não consegue cumprir com as exigências do regulamento”, explicou.

A agência Lusa questionou o Ministério da Agricultura e Pescas e aguarda uma resposta.