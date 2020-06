Os dados divulgados hoje no relatório “Diários de uma Pandemia”, iniciativa desenvolvida pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), no Porto, analisaram o “regresso ao trabalho e à vida social fora de casa”.

O estudo analisa dados de 4.543 participantes que, entre 25 de maio e 05 de junho, responderam às questões, sendo que, desde que a iniciativa arrancou, a 23 de março, inscreveram-se 13.565 pessoas, com idades entre os 16 e 89 anos, para preencher mais de 350 mil questionários.

O documento, a que a Lusa teve hoje acesso, mostra que durante os dias em análise 40% dos participantes estiveram numa esplanada “pelo menos uma vez”, sendo que “esta proporção aumentou com a idade”, passando de 34% nos inquiridos com menos de 40 anos para 45% nos indivíduos com 60 ou mais.

Também 33% dos participantes com 60 ou mais anos foram a um estabelecimento não essencial e 34% estiveram sentados no interior de um café ou restaurante, sendo essa frequência maior nos residentes da região Norte (30%).