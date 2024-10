O preço do barril de petróleo subia após uma declaração do Presidente norte-americano, Joe Biden, a dar conta de "conversações" com Israel sobre eventuais ataques a instalações petrolíferas iranianas.

Às 15:50 (hora de Lisboa), o petróleo WTI (West Texas Intermediate) aumentava 4,34% para 73,12 dólares e o Brent (de referência na Europa) subia 3,94% para 76,81 dólares. Os preços do petróleo já estavam a subir desde terça-feira, quando o Irão lançou um ataque com mísseis a Israel, que ameaçou retaliar, mas pouco antes destas declarações a subida era de cerca de 2%.