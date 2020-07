“Para trás ficaram importantes propostas dos Verdes que representariam sérios contributos para dar resposta aos problemas das pessoas, das micro e pequenas empresas, mas também do ponto de vista ambiental”, critica também.

O Orçamento Suplementar foi aprovado na generalidade em meados de junho, com os votos favoráveis apenas do PS. PS, PSD, BE, PCP e PEV abstiveram-se, enquanto CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra.

“Durante o debate na generalidade sobre o Orçamento Suplementar, “Os Verdes” deixaram claro que, embora reconhecendo que algumas das suas preocupações tivessem parcialmente reflexos no documento em discussão, consideraram, no entanto, que o Orçamento Suplementar estava muito longe do necessário, face à gravidade e a dimensão dos problemas do país e dos portugueses”, recorda o PEV.

O partido assinala que, por estas razões, decidiu “abster-se na generalidade, deixando de forma expressa e clara” que o sentido de voto em votação final global “estava dependente da permanência ou não de alguns elementos” que considera “muito negativos e, sobretudo, da forma como o Partido Socialista ‘olhasse’ para as propostas” que apresentou em sede de especialidade.

“Terminada a fase de votações na especialidade o que constatamos é que os elementos mais negativos permanecem, nomeadamente o ‘empurrão’ que é dado para potenciar o fim de muitas micro e pequenas empresas, que estando numa situação de verdadeira aflição, poderão ser literalmente ‘engolidas’ por empresas maiores, ou a não exclusão dos grandes grupos económicos do alargamento do prazo de reporte de prejuízos fiscais”, vinca o PEV.