A cidade de Wuhan, com 11 milhões de habitantes, onde se acredita tenha origem o novo coronavírus que infetou milhares e já vitimou 490 pessoas, está de quarentena.

As ruas e estradas antes agitadas estão vazias, com as pessoas a resguardarem-se em casa com o objetivo de evitar o contágio com esta pneumonia viral. Mas ficar em casa dias seguidos fechado, mantendo alguma sanidade mental, requer criatividade.

Na reportagem publicada pela Al Jazeerea, é possível ver casais a jogar ping pong na mesa de jantar da sala, uma família com lençóis e baldes a fazer de dragão chinês, alguém com um fantoche numa janela a meter conversa com quem passa na rua, entre outros entretenimentos.

Estes vídeos estão a ser partilhados nas redes sociais.

Wuhan residents are getting creative with how to fight the boredom of being under quarantine amid #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/hlpiHjCgB1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 5, 2020

"A situação não é má. (...) Enquanto tivermos comida, água e eletricidade, não é mau", partilha o casal que decidiu que o ping pong era a melhor forma de lidar com o isolamento.

"O pior é ficar farto de estar em casa. Estar dentro de portas por um longo período de tempo é a parte difícil", contam.

Conta ainda a Al Jazeerera que, para se encorajarem umas às outras, as pessoas gritam palavras de encorajamento nas janelas e varandas de Wuhan.

O número de mortos provocados pelo novo coronavírus (2019-nCoV) subiu hoje para 490, com 64 mortes registadas na China nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades de saúde de Pequim.

De acordo com as autoridades chinesas, citadas pela agência Associated Press, o número total de pessoas infetadas com o novo coronavírus, detetado em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei (centro do país), colocada, entretanto, sob quarentena, aumentou para 24.324.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há casos de infeção confirmados em mais de 20 países.

A Organização Mundial de Saúde declarou na passada quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

A diretora-geral da Saúde de Portugal anunciou na hoje que os dois novos casos suspeitos de infeção conhecidos ontem deram negativo. No total, Portugal registou quatro casos suspeitos, todos com resultados negativos.

O primeiro caso de suspeita de infeção pelo novo coronavírus em Portugal foi reportado em 26 de janeiro num homem regressado da China e que esteve sob observação no Hospital Curry Cabral, por suspeita de infeção pelo novo vírus detetado naquele país e o segundo deu-se com um cidadão de nacionalidade estrangeira que deu entrada no Hospital de São João, no Porto, em 31 de janeiro.