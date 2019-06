Num comunicado enviado à agência Lusa, o Pingo Doce adianta que foram de imediato tomadas medidas de suspensão de funções de cinco colaboradores presumivelmente implicados, num caso que resultou de denúncias efetuadas pela própria companhia.

“Na sequência do comunicado divulgado pela Polícia Judiciária, vimos confirmar que as buscas hoje realizadas na nossa plataforma logística da Azambuja tiveram lugar em resultado de denúncias efetuadas pela Companhia Pingo Doce por suspeitas de prática de crimes de corrupção privada e branqueamento de capitais, envolvendo alguns dos seus colaboradores e fornecedores”, refere a nota.

O comunicado acrescenta que “as alegadas práticas terão sido levados a cabo em benefício próprio dos autores e em grave prejuízo da empresa, que, tal como até aqui, se mantém inteiramente disponível para continuar a colaborar com as autoridades no apuramento dos factos, tendo de imediato tomado medidas com vista à suspensão de funções dos cinco colaboradores presumivelmente implicados”.