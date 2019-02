Este artigo é sobre Setúbal . Veja mais na secção Local

Um confronto entre gangues de bairros rivais pode estar na origem do homicídio de um jovem de 20 anos, hoje de madrugada, no parque de estacionamento de um supermercado, no Seixal, distrito de Setúbal, revelou fonte da Polícia Judiciária (PJ).

