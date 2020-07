A ação policial saldou-se ainda pela apreensão de duas viaturas de gama alta e “elementos de elevada relevância probatória” para a investigação.

A investigação vai prosseguir “para apresentar à Justiça os autores dos factos objeto desta operação policial”.

“Um destes dias teremos notícias”, segundo a fonte.

Em comunicado alusivo, a PJ, através da Diretoria do Norte, refere que a operação, ocorrida “essencialmente na região sul do país”, surgiu “no seguimento de investigação a grupo criminoso altamente audaz e organizado da região Norte, com ramificações em vários pontos do país”.

Além da PJ/Norte, envolveram-se na operação elementos da PJ de Portimão e da GNR, através do Destacamento de Trânsito e posto territorial de Silves.