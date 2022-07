"A Polícia Judiciária participou numa operação policial multinacional de combate ao tráfico internacional de estupefacientes que durou vários anos envolvendo congéneres da Croácia, Itália, Montenegro, Países Baixos, Sérvia, Eslovénia e Espanha na sequência da qual foi desmantelada uma poderosa organização criminosa", lê-se em comunicado enviado às redações.

A organização em causa era "constituída essencialmente por cidadão montenegrinos, que se dedicava à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu com recurso a embarcações de recreio do tipo veleiro".

Assim, com o apoio da Europol, a PJ intercetou e e apreendeu, nos Açores, "dois veleiros pertencentes à organização agora totalmente desmantelada que, em conjunto, transportavam 1440 kg de cocaína".

"Aquando da apreensão dos veleiros, procedeu-se também à detenção de um total sete pessoas, todas estrangeiras", informa ainda a PJ.

É ainda referido que "no âmbito das investigações desenvolvidas em vários países visando esta organização criminosa foram apreendidas mais de seis toneladas de cocaína".