O coordenador da PJ/Braga, António Gomes, disse que as peças se encontravam guardadas na cave/garagem da habitação de um dos alegados autores do furto, detido no sábado.

Trata-se de um homem de 31 anos, morador no concelho de Ponte da Barca.

O tribunal aplicou-lhe a medida de coação de prisão domiciliária, com vigilância eletrónica.

Enquanto não estiverem reunidas as condições para a aplicação desta medida, fica em prisão preventiva.