"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, procedeu à detenção de um homem por fortes indícios da prática do crime de homicídio, na forma tentada, ocorrido na cidade de Ribeira Grande, na passada quarta-feira, dia 23 de agosto", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

De acordo com a PJ, "o crime foi cometido no âmbito de uma discussão, motivada pela divulgação, através das redes sociais, de imagens difamatórias, publicadas pela vítima e que visaram o agressor".

"No desenvolvimento da altercação, a vítima foi agredida, através de um instrumento de natureza corto-perfurante, em várias regiões do tronco". Os ferimentos "colocaram em perigo a vida da vítima, de 40 anos de idade".

É ainda referido que "o detido, com 30 anos de idade, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicadas, entre outras, as medidas coativas de proibição de se aproximar da vítima e de apresentações periódicas, no órgão de polícia criminal da área de residência".