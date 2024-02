"A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve uma mulher, de 46 anos, por fortes indícios da prática de crime de burla qualificada, lesando em mais de 2 milhões de euros, pelo menos, três empresas do Norte do país", informou a força policial em comunicado.

De acordo com a PJ, "suspeita-se que a mulher, que ao longo de oito anos, exerceu funções na área jurídica dessas empresas, tendo utilizado um esquema que consistia na alteração do modo e meio de pagamento, apropriando-se de sucessivas quantias, esquema esse que era replicado sempre que esta mudava de emprego".

Agora, a detida vai ser "presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".