Em comunicado, a PJ esclarece que os detidos serão responsáveis por dois incêndios, que atearam com recurso a um produto acelerante de combustão, em duas datas distintas, tendo o segundo – ocorrido a 02 de março - “assumido proporções muito graves que vieram a provocar a morte de um dos residentes”.

“Na madrugada do dia 02 de março, os detidos terão provocado a ignição, em três pontos distintos das escadas, painéis e suportes em madeira de acesso ao terceiro andar do prédio, onde vivia uma octogenária com os seus filhos, vindo a provocar a morte de um deles”, refere.

Acrescenta que “dias antes, os mesmos autores já teriam provocado uma ignição no mesmo prédio, contudo esta não teve desenvolvimento, por razões alheias à sua vontade”.

Além da morte do inquilino e de ferimentos e intoxicação por inalação de fumo em vizinhos, a residência ficou destruída e a estrutura do edifício, à data em trabalhos de requalificação, ficou seriamente danificada.