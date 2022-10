“Neste momento apenas podemos confirmar que estamos a investigar este caso”, afirmou a mesma fonte.

O Jornal de Notícias avançou ao início da tarde que foram mobilizados meios da PJ para o local onde foram encontrados os corpos para recolher indícios e apurar as circunstâncias em que os idosos morreram.

Já o Correio da Manhã noticiou que o casal teria sido encontrado por uma pessoa que lhes prestava assistência em casa e que alertou as autoridades, tendo a GNR isolado o local e estando agora a PJ a investigar as circunstâncias da morte do casal.