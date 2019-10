Henrique Noronha, inspetor-chefe da Polícia Judiciária do Porto, explicou hoje, em conferência de imprensa, que a associação que operava entre a América do Sul e a Europa atuava com células de “cinco a seis pessoas” e que esses grupos são suspeitos de cometer furtos em unidades hospitalares de “20 países europeus”.

O objetivo era “subtrair material médico”, principalmente aparelhos para exames médicos de endoscopia e colonoscopia, e depois recolocar esse material médico no mercado sul americano.

O material furtado era normalmente identificado, numa primeira abordagem, numa consulta médica de rotina para depois ser enviado, via encomenda postal, para a América do Sul. O material médico era depois colocado no "mercado negro".

"Esses aparelhos estão praticamente todos na América do Sul", principalmente na Colômbia, explicou Henrique Noronha.