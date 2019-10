Mas também podem ser 10 minutos num intervalo entre aulas, 10 minutos na hora de almoço no refeitório, 10 minutos no ginásio, ou onde e quando as escolas entenderem, até porque um dos objetivos é dissociar a leitura das aulas de Português e retirar-lhes a carga de obrigação e trabalho escolar, associando-o a uma atividade de lazer.

“O que se quer é que os alunos leiam e que compreendam o que leem”, sublinhou Teresa Calçada, que espera que a iniciativa que agora arranca tenha continuidade.

O projeto é hoje apresentado na Escola Básica e Secundária Frei Gonçalo de Azevedo, em São Domingos de Rana, distrito de Lisboa, na presença da comissária do PNL e do secretário de Estado da Educação, João Costa.