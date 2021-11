Segundo o The Guardian, o florescimento da planta (Amorphophallus titanum) começou no domingo passado à tarde e rapidamente atraiu visitantes ao Jardim Botânico de San Diego, na Califórnia.

Na segunda-feira de manhã, os bilhetes para a entrada tinham esgotado e estima-se que mais de 5.000 pessoas tenham visitado o jardim até terça-feira à noite.

Durante o seu pico de florescimento, a flor tem um odor semelhante a carne podre para atrair escaravelhos e moscas que ajudam no processo de polinização.

Esta planta é considerada extremamente rara, restando menos de 1.000 na natureza, de acordo com o Jardim Botânico dos EUA. Pode levar cerca de uma década a florescer.

De acordo com o Jardim Botânico, uma segunda "planta cadáver" no local vai florescer em breve, por volta do Dia de Ação de Graças, celebrado a 25 de novembro.