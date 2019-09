"O nosso primado é a nação. Para outros pode ser os animais, para outros pode ser a social-democracia, para nós é a nação e tudo tem de estar orientado para os interesses nacionais", referiu.

José Pinto-Coelho acusou a PSD e CDS de fazerem uma opinião "muito frouxa", de "centro direitinha" e "conivente com os grandes partidos da esquerda", pelo que, reiterou que o eleitorado de direita deve votar PNR.

A falar num concelho do interior, José Pinto-Coelho garantiu que o PNR também quer acabar com as portagens nas antigas Scut [Vias sem custo para o utilizador], sublinhou que quer acabar com o despovoamento do interior.

Criticando a "lógica economicista" de encerramento de serviços que também ajuda a despovoar os territórios, apresentou como propostas a manutenção de serviços, a atribuição de benefícios fiscais a empresas e famílias e o investimento nas vias de comunicação, nomeadamente na ferrovia.

"Nós dizemos ‘para o interior, rapidamente e em força'", apontou, referindo ainda que, se o Governo cortasse no "sustento das bancas falidas", nos privilégios dos políticos, nas assessorias externas e nos "amigalhaços", haveria dinheiro para as medidas a favor do interior.