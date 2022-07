De acordo com um requerimento endereçado ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, os liberais pedem a “audição urgente” de Pedro Nuno Santos na Comissão de Económica, Obras Públicas, Planeamento e Habitação para explicar a polémica em torno do despacho emitido na quarta-feira sobre a construção do novo aeroporto de Lisboa.

O despacho apresentava como solução a construção de um aeroporto no Montijo até 2026 para servir de complementar ao Humberto Delgado (Portela), até estar concluído o de Alcochete.

Assim que a construção do aeroporto de Alcochete estivesse concluída, em 2035, o atual aeroporto de Lisboa seria desmantelado.

No entanto, na manhã de quinta-feira, o primeiro-ministro “determinou ao ministro das Infraestruturas e da Habitação a revogação do despacho”.

Ao final da tarde, depois de ter estado reunido com António Costa, Pedro Nuno Santos assumiu “erros de comunicação” com o Governo nas decisões que envolveram o futuro aeroporto da região de Lisboa, afirmando que “obviamente” se mantém em funções.

No requerimento entregue hoje na Assembleia da República, a IL considerar que “é do máximo interesse público apurar quais as intenções do Governo” para o novo aeroporto.

“Em particular, é relevante saber quais os motivos que levaram à solução que surgiu no despacho, que pareceres técnicos foram feitos, para quantos anos esta solução estava programada, quais os custos e quais os benefícios económicos estimados da mesma. É imperativo que esta situação seja esclarecida de forma cabal e que seja apurado qual o plano do Governo”, sustenta o partido.