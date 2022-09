Segundo o El País, polícia federal argentina prendeu no domingo à noite, em Buenos Aires, a namorada do homem acusado de tentar matar a vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner, na passada quinta-feira, com uma arma

O suspeito, identificado como Sabag Montiel, foi detido após apontar uma arma à vice-presidente e atirar duas vezes, mas a pistola acabou por falhar, no momento em que Cristina Kirchner chegava a casa, onde apoiantes a esperavam.

O homem, prontamente detido, “apontou-lhe uma arma de fogo à cabeça e puxou o gatilho”, disse na altura o presidente da Argentina, na emissão nacional.

O detido, um homem de 35 anos e de nacionalidade brasileira, não possui antecedentes criminais no seu país de origem, segundo o Ministério da Segurança argentino.

Durante a investigação do caso, a polícia percebeu que o homem não tinha agido sozinho, pelo que a sua namorada, Brenda Elizabeth Uliarte, de 23 anos, foi detida. A mulher estaria com ele no dia do ataque e mentiu quando declarou que não o tinha visto nas 48 horas anteriores.

A namorada de Sabag Montiel tinha dito aos meios de comunicação que vivia com o seu parceiro há um mês, que não sabia que ele tinha uma arma e que nunca lhe tinha falado de Cristina Kirchner. "Para dizer a verdade, não me lembro de qualquer menção à vice-presidente. Queixou-se do dólar e da economia, como toda a gente", disse.

O advogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, tinha referido, horas antes da detenção de Brenda Uliarte, que o homem não teria agido sozinho, assegurando que a tentativa de assassínio estava preparada e que outras pessoas sabiam das intenções do agressor, sem apontar nomes em particular.