Em comunicado, a Polícia Federal brasileira informou que em conjunto com o Ministério Público Federal realizou hoje a operação “Favorito”, um desdobramento das operações Quinto de Ouro e Cadeia Velha, etapas anteriores da operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

O objetivo da ação realizada hoje foi investigar um grupo liderado por empresários que, por meio do pagamento de vantagens indevidas a conselheiros do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, deputados estaduais e outros agentes públicos, estaria há 10 anos a cometer crimes.

Os agentes da polícia disseram ter descoberto “elementos que apontam que o grupo criminoso alavancou seus negócios com contratações públicas”, realizadas por meio de várias empresas, entre cooperativas de trabalho e organizações sociais, criadas para permitir o branqueamento dos recursos públicos indevidamente desviados e disfarçar os repasses de subornos pagos para funcionários públicos do Rio de Janeiro envolvidos no alegado esquema ilícito.

“A investigação aponta que os atos de branqueamento de capitais também ocorrem no exterior, por meio da constituição de empresas e contas bancárias não declaradas à Receita Federal brasileira, bem como compra de imóveis em Miami”, lê-se no comunicado da Polícia Federal.