A polícia da Dinamarca realizou "uma ação policial abrangente e coordenada" em todo o país, com base em suspeitas de preparativos "para ataques terroristas com motivação islâmica militante", anunciaram hoje as autoridades.

Numa declaração anterior, a polícia indicou que foram feitas várias detenções. O departamento da polícia de Copenhaga e o serviço de segurança nacional agendaram uma conferência de imprensa para o final do dia. As autoridades dinamarquesas relataram ter impedido vários ataques extremistas nos últimos anos, incluindo os relacionados com a publicação num jornal em 2005, de 12 caricaturas de vários desenhadores retratando o profeta Maomé.