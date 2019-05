O assassínio de Nusrat Jahan Rafi, que morreu após ter sido queimada no terraço do telhado do seu colégio, provocou protestos em todo o país, promovidos por grupos de defesa dos direitos humanos.

Segundo estes grupos, os abusos contra as mulheres no Bangladesh têm aumentado nos últimos anos.

“Apresentámos hoje em tribunal acusações contra 16 pessoas e defendemos a aplicação da pena máxima”, afirmou o chefe da polícia de investigação do país, Banaj Kumar Majumder, à saída do tribunal.

A acusação foi feita com base “nos testemunhos de 92 pessoas”, acrescentou.