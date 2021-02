Segundo o The Guardian, as mulheres, que vivem em vários países, devem deslocar-se até Paris nas próximas semanas para serem interrogadas por investigadores do departamento de proteção infantil da polícia da cidade.

A investigação por "violação e agressão sexual" e "violação e agressão sexual a menor" foi aberta em setembro de 2020, tendo ficado a cargo da Brigada de Proteção a Menores.

O pedido para se deslocarem a Paris, enviado às mulheres por um investigador da polícia francesa, tem como objetivo permitir que apresentem formalmente depoimentos assinados, permitindo que a investigação prossiga.

Para Anne-Claire Le Jeune, a advogada que representa as alegadas vítimas de Gérard Marie, “este é um primeiro passo importante e demonstra que as autoridades francesas estão a levar as acusações a sério”.

De acordo com Le Jeune, as mulheres planeiam chegar a Paris ao mesmo tempo “para criar impacto e aumentar a consciencialização sobre o caso”.

As violações datam das décadas de 1980 e 1990 e podem já ter prescrito.

Gérald Marie, de 70 anos, é atualmente diretor da agência Oui Management, mas antes disso foi o chefe histórico para a Europa da agência de modelos Elite, uma das maiores do mundo, criada em 1971 em Paris por John Casablancas e Alain Kittler.

A agência é conhecida por ter trabalhado com algumas das modelos mais famosas das passarelas, como Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Linda Evangelista — que chegou a estar casada com Gérald Marie.

Marie é alvo de quatro acusações, uma por agressão sexual e três por violação.

Uma das supostas vítimas é a ex-jornalista da BBC Lisa Brinkworth, que afirma que numa noite em outubro de 1998, Gérald Marie, com quem ela foi a uma discoteca, "sentou-se sobre ela" e "começou a colocar o seu pénis na parte inferior do seu abdómen".

A jornalista tinha-se infiltrado na indústria da moda como modelo para investigar a questão do "comportamento sexual impróprio de alguns agentes" para um documentário da BBC.

Após a divulgação do documentário, a Elite anunciou a demissão de dois dos seus executivos, incluindo Marie, mas ambos recuperaram os seus cargos alguns dias depois e apresentaram uma denúncia por difamação contra a BBC e o jornalista estrela do programa em que foi divulgado, Donal MacIntyre.

Questionado sobre este escândalo num programa da televisão francesa em 1999, Gérald Marie negou as acusações.

Mas existem mais casos. A americana Jill Dodd afirma ter sido violada por Marie em 1980, quando tinha 19 anos; outra americana, Carre Sutton, diz ter sofrido "inúmeras" violações por parte do ex-chefe da Elite em 1986, quando tinha 17 anos; assim como a sueca Ebba Karlsson, nascida em 1969, que denuncia uma violação em 1990.

No total, 12 mulheres já referiram abusos por parte do ex-diretor da agência de modelos francesa Elite.