A Polícia Judiciária (PJ) realizou hoje buscas na Câmara Municipal de Braga (CMB), concretamente no gabinete do diretor municipal do urbanismo. A autarquia bracarense desconhece as razões das buscas, mas garante "plena colaboração" com as autoridades "em defesa do bom nome da instituição e dos seus colaboradores".