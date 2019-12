Segundo nota publicada no site da Autoridade Marítima Nacional, "os agentes encetaram esforços para manter o animal com vida, evitando que fatores externos transmitissem stress ao mamífero, enquanto se aguardava a chegada de uma equipa do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM)".

O animal foi assistido no local por biólogos do CRAM, que posteriormente efetuaram o transporte da foca para as suas instalações.

Foi ainda informado que "as circunstâncias em que se deu o arrojo do animal são desconhecidas".