Na apresentação do balanço dos primeiros 12 meses da operação policial “Shanela”, iniciada em maio de 2023 para combater o elevado crime em vários pontos do país, o Ministério da Polícia sul-africano indicou que das mais de 600 mil pessoas detidas num ano, encontram-se pelo menos 183 detidas por tráfico de seres humanos, e mais de 2.500 por homicídio.

No período em análise, as forças de segurança sul-africanas confiscaram, entre outros, 89.360 munições, 49.276 explosivos, 22.525 armas de fogo, 174 mil quilos de cobre, 167,2 milhões de produtos ilegalmente importados, 7.718 diamantes e mais de 5,8 milhões de rands (294 mil euros) em dinheiro, segundo as autoridades de segurança sul-africanas.

A empresa de energia elétrica da cidade de Joanesburgo City Power apelou recentemente à intervenção do exército sul-africano no combate ao roubo de cabos elétricos de cobre e ao vandalismo da infraestrutura elétrica na capital económica da África do Sul.

Os crimes de roubo e vandalismo da infraestrutura de energia municipal custaram à City Power mais de 160 milhões rands (oito milhões de euros) no ano corrente, anunciou a empresa pública sul-africana, acrescentando que os moradores de Joanesburgo reportam cerca de 4.000 falhas elétricas diariamente àquela entidade.