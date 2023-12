E comunicado a Lusoponte informa no seu site que a ponte estará totalmente encerrada no Norte-Sul na madrugada. Já no sentido Sul-Norte, vai estar condicionada a uma via.

Em causa está um exercício que visa testar o Plano de Emergência Integrado da Ponte 25 de abril.

"A Infraestruturas de Portugal, em colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Polícia de Segurança Pública, a Fertagus e a Lusoponte, irá promover na madrugada do próximo domingo, dia 10 de dezembro, um exercício que visa testar o Plano de Emergência Integrado da Ponte 25 de abril", indica a nota.

Segundo a empresa, a infraestrutura da ponte, pelas características que apresenta, "obriga à definição de regras específicas no que respeita à Gestão da Emergência, sendo necessária uma elevada articulação entre as diversas entidades com responsabilidades nesta matéria".

O exercício será conduzido sob a coordenação do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo.