A Câmara de Castro Marim, que tem no seu território a ponte entre o Algarve e a região espanhola da Andaluzia, explicou que o dia do nascimento de Nelson Mandela (18 de julho), em 1918, “foi reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2009, como o Dia Internacional Nelson Mandela” e que o município “está no roteiro das celebrações”, com uma cerimónia que vai rebatizar a ponte, por um dia, pelas 10:00.

Nelson Madela notabilizou-se a combater o sistema segregacionista da África do Sul e esteve décadas preso, antes de ser libertado e de se ter convertido no primeiro presidente negro desse país. Conquistou o prémio Nobel da Paz em 1993.

O antigo chefe de Estado vai assim ser homenageado também na localidade algarvia, que se associa à “renomeação, por um dia, de pontes em todo o mundo como ‘Ponte Mandela’”, acrescentou a autarquia num comunicado.

“A cerimónia está marcada para as 10:00, junto à antiga casa da Alfândega, por baixo da ponte. Presentes vão estar representantes de diversas entidades, nomeadamente da Universidade do Algarve, do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM), das três autarquias transfronteiriças [Castro Marim, Vila Real de Santo António e Ayamonte], do Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária, entre outros”, anunciou.

O município do distrito de Faro considerou que, “em tempos de pandemia”, foi percetível qual é “a importância das fronteiras” e do estabelecimento de “novas pontes de diálogo e de contactos”, para os quais “não há exemplo mais encorajador que a história do ‘estadista mais amado do mundo’”.

“Como todas as pontes, sejam físicas ou simbólicas, a Ponte Internacional do Guadiana, construída há 29 anos, mudou estruturalmente as relações da comunidade. O sul de Portugal e o sul de Espanha ficaram mais perto do que nunca, incrementaram-se as relações sociais e culturais entre habitantes dos dois lados da fronteira, estreitaram-se os laços, aproximaram-se os idiomas e o desenvolvimento económico do território do Baixo Guadiana foi notório”, exemplificou a câmara algarvia.