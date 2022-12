Uma ponte em Santana de Vimieiro, concelho de Braga, está cortada ao trânsito devido à subida das águas de um afluente do rio Este, disse hoje o responsável da Proteção Civil Municipal.

Segundo Vítor Azevedo, o corte foi efetuado na quarta-feira, ao final do dia, e ainda se mantém.

“A água galgou a estrada e a ponte ficou submersa”, referiu.

Na cidade de Braga, a Rua Maria Amélia Bastos Leite está cortada “há uns dias, por precaução”.

“É uma zona onde recorrentemente ocorrem cheias”, explicou Vítor Azevedo.

De resto, no concelho, e ainda segundo o mesmo responsável, têm-se registado “alguns deslizamentos de pequenos taludes e algumas inundações, mas sem consequências de maior”.

Também a ponte que liga as freguesias de Barco e Santa Eufémia, em Guimarães, está cortada ao trânsito devido à subida do caudal do rio Ave, disse hoje fonte autárquica.

Segundo o presidente da Junta de Barco, Luís Pereira, o corte do trânsito foi efetuado pelas 22:00 de quinta-feira.

“Entretanto, a água subiu ainda mais e neste momento já atinge a altura das grades da ponte”, referiu, à Lusa.

O autarca sublinhou que o corte da ponte causa um “grande impacto” na circulação rodoviária, até porque aquela ponte serve o parque industrial da Gandra, na freguesia de Barco.