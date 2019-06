Todavia, nem todos os cientistas concordam com o posicionamento da empresa, argumentando que a investigação a este medicamento poderia revelar importantes pistas para o combate à doença ou para travar a sua progressão nos estágios iniciais.

Keenan Walker, professor assistente e médico no Johns Hopkins, que estuda como a inflamação contribui para o Alzheimer é desta opinião: "Teria beneficiado a comunidade científica ter acesso a estes dados".

De referir que a Pfizer anunciou em janeiro do ano passado que iria encerrar a sua divisão de neurologia, onde tratamentos para o Alzheimer poderiam ser explorados.

Nota ainda o jornal norte-americano que a patente do Enbrel chegou ao fim, o que significa que podem surgir versões genéricas deste medicamento, isto é, concorrência, o que pode ter um impacto no lucro e, logo, desincentivar o investimento em novas investigações sobre os seus efeitos secundários, nomeadamente ao nível do Alzheimer.

Alerta o The Washington Post que nenhum dos especialistas com quem falou recomendou o uso deste medicamento da Pfizer para o tratamento de Alzheimer. A hipótese levantada pela análise de informação recolhida junto de pessoas que tomavam Enbrel para artrite reumatóide e outras doenças inflamatórias não é suficiente para tirar esse tipo de conclusões. Seria forçoso um ensaio clínico para provar a hipótese levantada. Este ensaio clínico levaria quatro anos a realizar e envolveria 3000 a 4000 pacientes.