Empreendedora e filantropa, Nicole Shanahan foi casada com Sergey Brin quase quatro anos, tendo o casal avançado para a separação, citando "diferenças irreconciliáveis".

Este fim-de-semana, o The Wall Street Journal avança que "Elon Musk teve um breve caso no ano passado com a esposa de Sergey Brin, levando o co-fundador do Google a avançar com o divórcio mais cedo e a acabar com a longa amizade entre os dois bilionários".

Segundo o mesmo jornal, o processo de divórcio deu entrada em janeiro deste ano, semanas depois do co-fundador da Google ter sabido do caso, que terá acontecido no início de dezembro, altura em que o casal já estava separado, mas continuava a viver na mesma casa.

Musk negou que os amigos de longa data estejam de costas voltadas através do Twitter: "É mentira. Sergey e eu somos amigos e estivemos numa festa a noite passada", escreveu, acrescentando que só viu Shanahan duas vezes em três anos, com outras pessoas presente, e não foram encontros românticos.

Segundo o The Wall Street Journal, o casal, que tem uma filha de três anos, já estava a viver problemas conjugais no outono de 2021.

A mesma publicação avançou que Musk, de joelho no chão, admitiu a Brin que o caso tinha acontecido e "implorou por perdão". Isto durante uma festa.

Nicole Shanahan e Sergey Brin estão agora em processo de divórcio, com o co-fundador da Google a contestar as exigências da ex-mulher, argumentando que, segundo o acordo pré-nupcial, esta só tem direito a uma fração dos 95 mil milhões de dólares da fortuna de Brin. Segundo a mesma fonte, Shanahan exige mais de mil milhões.

Se vencer, Shanahan coloca o seu acordo de divorcio na mesma "liga" de processos como os de MacKenzie Scott e Melinda Gates.

Nicole Shanahan é atualmente advogada e investigadora na CodeX. Fundou a ClearAcessIP, uma empresa de Palo Alto que ajudava detentores de patentes a gerir e monetizar a sua propriedade intelectual, escreve a Bloomberg. A empresa foi adquiria em 2020 pela rival IPwe.

Filha de imigrantes chineses, formou-se em economia, estudos asiáticos e mandarim na Universidade de Puget Sound, em Washington. Tirou depois direito na Universidade Santa Clara, tendo ainda passado uma temporada, como estudante estrangeira, na Universidade Nacional de Singapura. Em 2019, começou a sua própria fundação, a Bia-Echo, com o compromisso de promover a longevidade reprodutiva, ou seja, promover o acesso de mulheres a tecnologia e medicamento que as possibilitem ser mães mais tarde na vida.

Sergey Brin fundou a Google, atualmente parte da Alphabet, com Larry Page, em 1998, ajudando a construir uma das mais valiosas empresas do mundo. Brin e Larry afastaram-se da gestão do grupo em 2019, mas mantêm-se na direção. Desde então, Brin gere uma fundação que apoia causas como educação e investigação para o Parkinson. Além disso, está a escrever um livro sobre Física.