Já há. Chama-se WeWard e assume-se como a "app móvel gratuita que recompensa mais de 20 milhões de pessoas por caminharem", em todo o mundo.

À chegada a Portugal, a empresa efetuou um estudo nas cidades mais ativas do país, e concluiu que o Porto liderou a lista com uma média de 6.653 passos por dia, seguido por Lisboa com 6.230 passos.

Quanto às recompensas a marca criou um sistema que associa os benefºicios da caminhada a prémios por objetivos, através de um sistema de pontos convertíveis em dinheiro ou em donativos. Os Wards são os pontos que o utilizador recebe "por caminhar todos os dias" e que pode converter "diretamente em dinheiro, presentes ou donativos", divulga a empresa em comunicado.

No início deste verão, a WeWard realizou um concurso global de caminhada em 77 países para analisar as nações mais ativas com base na média diária de passos. Portugal ficou em 36º lugar, com uma média de 5.581 passos por dia, indicando uma clara defasagem na atividade diária em comparação com outros países.

A caminhada poderá fazer parte de uma estilo de vida amigo do ambiente para além de fortalecer o sistema cardiovascular, ajudar a controlar o peso assim como promover a saúde mental.

Na próxima semana, assinala-se a Semana Europeia da Mobilidade e o desafio é deixar o carro em casa e dar o maior número de passos que puder, para além de optar pelos transportes públicos.