“É também inaceitável que em outubro de 2019 estivesse em dívida o Subsídio de Natal de 2018”, alertam.

Para o PCP, “face a esta realidade, importa que sejam salvaguardados todos os postos de trabalho deste estabelecimento, bem como que sejam cabalmente cumpridos os direitos destes trabalhadores”.

O PCP recorda ainda que, na noite do dia 11, “a gerência da Cervejaria Galiza, aproveitando-se do facto de segunda-feira ser um dia de descanso dos trabalhadores e de o estabelecimento estar encerrado, desmontou máquinas e empacotou o recheio do restaurante para o encerrar definitivamente”.

“Os trabalhadores impediram esta tentativa, concentraram-se e ocuparam as instalações, impedindo a retirada do material”, observa.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, jantou na terça-feira no espaço, defendendo que o Governo pode dar uma "contribuição positiva para a resolução do conflito" na Cervejaria.

"São 30 postos de trabalho que estão aqui em causa, de muitos que para a sua vida precisam de continuar aqui a trabalhar, não pedem mais do que isso. Querem continuar a trabalhar e ter o seu direito ao trabalho e, por isso mesmo é que, tendo em conta esta marca que é parte intrínseca desta cidade do Porto, [desejo que] possa continuar de portas abertas com uma situação social e laboral resolvida", salientou.

A tentativa de resolver as dificuldades da cervejaria passou pelo recurso a um Processo Especial de Revitalização (PER), aceite pelo Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia, e pela chegada de um gestor.

Na terça-feira, realizou-se uma reunião “inconclusiva” com a gerência da Cervejaria Galiza, segundo informação do delegado sindical Nuno Coelho, que acrescentou estar agendado novo encontro mediado pelo Ministério do Trabalho para segunda-feira.