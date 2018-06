Através desta aplicação, que poderá ser descarregada a partir de sexta-feira, os utentes dos transportes públicos do Porto apenas necessitarão de encostar o telemóvel ao validador para iniciar uma viagem com tarifário Andante, seja no Metro do Porto, num autocarro ou num comboio urbano, dispensando assim a utilização de cartões ou dinheiro.

Criada por iniciativa da Transportes Intermodais do Porto (TIP), a aplicação “Anda” é um título Andante desmaterializado, que evita preocupações com o tipo de viagens a comprar, no início do mês ou a cada deslocação, porque o sistema “atribui a cada passageiro o tarifário mais favorável”, enviando-lhe a fatura para casa, de acordo com explicações dadas aos jornalistas em janeiro, aquando da apresentação do projeto.

O lançamento da aplicação será feito na tarde de sexta-feira, no Porto, com a disponibilização de alguns telemóveis com sistema Android para testar o “Anda”, numa cerimónia que inclui viagens de comboio e metro, em que se prevê a presença ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

Para já, a “Anda” apenas estará disponível para telemóveis com sistema operativo Android, devido a questões tecnológicas.

O secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, referiu em janeiro que “nas Áreas Metropolitanas há tantos tarifários que é difícil às pessoas conseguirem perceber qual o que lhe é mais favorável, até porque muitas não conseguem, no início do mês, antecipar as necessidades que vão ter”, mas “com este sistema de bilhética desmaterializado, o próprio sistema aplica ao cliente o tarifário que lhe é mais favorável”.

Para o governante, “isto significa trazer mais pessoas para o transporte público”.