"No âmbito desta colaboração, a partir do dia 6 de junho, os passageiros poderão encontrar nos interiores dos comboios do Metro de Lisboa cartazes com códigos QR que permitem aceder à audição de excertos dos poemas mais emblemáticos de Camões, interpretados pelo ator André Gago. Esta iniciativa convida os seus clientes a redescobrir a riqueza da obra camoniana no decorrer das suas viagens diárias", é explicado em comunicado.

Para o Metro de Lisboa, "esta ação representa uma oportunidade de reforçar o seu papel enquanto agente cultural e promotor de cidadania ativa".

"Ao integrar a cultura nos seus espaços de mobilidade, o Metro contribui para transformar o tempo de viagem num momento de descoberta e valorização do património literário português. Ao mesmo tempo, a empresa fortalece a sua ligação à cidade e à comunidade, tornando a experiência de mobilidade mais rica, humana e inspiradora", pode ler-se.

Por outro lado, para os clientes, "esta é uma forma inovadora de aceder à cultura em movimento, de forma simples, gratuita e acessível. Trata-se de uma experiência que enriquece o quotidiano dos clientes, promovendo o contacto com a língua, a história e a identidade nacional, num ambiente de proximidade e conveniência".