Já a alternativa à EN211 é “fundamental” para “ligar o interior do Tâmega e Sousa à Autoestrada 4”, fixando residentes e criando novas “dinâmicas económicas”.

Outra pretensão da CIM é a ferrovia do Sousa, cujo estudo preliminar aponta para 36,5 quilómetros e 200 a 300 milhões de euros, com partida na linha do Douro em Valongo, cruzando os concelhos de Paredes, Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras.

Questionada pela Lusa sobre o que considera que podem fazer pela sua mobilidade os concelhos do distrito do Porto que não a integram, a Área Metropolitana apresenta como uma das respostas “o investimento na ferrovia, para o qual [a AMP] está a desenvolver um estudo”, a par da “construção de interfaces” que promovam “a integração dos diversos modos de transporte”.

Quanto às suas ambições para o curto e médio prazo, a AMP refere “a contratualização das novas redes de transporte público rodoviário”, que vão permitir uma “melhor cobertura territorial e horária”, uma “articulação dos horários dos diferentes modos (rodoviário, ferroviário ligeiro e ferroviário pesado)” e a “disponibilização, em tempo real, do tempo de espera nas paragens através de aplicações móveis”.

O “aprofundamento da unificação e redução tarifária já em curso, com a universalização total do sistema intermodal Andante”, é outra das pretensões.

Ao reduzir o preço dos transportes, o designado passe único surgiu em abril como impulso a uma nova mobilidade, fazendo subir de 150 mil para 180 mil o número mensal de Andantes.

Para a AMP, tal poderá, ainda que calculado de “forma simplista”, corresponder a menos 19.200 automóveis na estrada, nomeadamente nas grandes cidades, que em hora de ponta continuam a congestionar e onde o estacionamento prossegue caótico.

Adérito Machado, do Movimento de Utentes do Transporte Público, tem outras ambições e uma delas é levar passageiros de regresso à linha de Leixões: “Já esteve ativa, entre 2009 e 2011 e era uma infraestrutura importante para as zonas mais interiores do Grande Porto, servindo zonas onde o metro não chega e passando por algumas das suas atuais estações”.

O responsável alerta que “o interior não é só em Trás-os-Montes” - no Porto, onde “também há zonas que parecem outro mundo”, a linha de Leixões podia dar uma ajuda.

Quanto ao metro, aponta a necessidade de avançar com uma nova ligação a Gondomar, o concelho da AMP “com mais movimentos pendulares”.

O representante lembra ainda que a Trofa “ficou sem comboio e sem nada”, porque a “linha férrea desapareceu e o metro nunca mais chegou lá”.

Atualmente, o metro opera em sete concelhos da AMP em seis linhas, 67 quilómetros e 82 estações utilizadas anualmente por cerca de 60 milhões de clientes, de acordo com dados da empresa.

Embora mais próximos da capital do distrito e do mar, também em concelhos da AMP se aguarda há muito tempo por melhorias e alternativas a estradas nacionais, como é o caso da EN14, que liga o Porto a Braga, passando pela Maia e pela Trofa.

Trata-se do principal eixo distribuidor de trânsito para acesso aos portos de mar, ao aeroporto e à rede de autoestradas, atravessando 30 polos industriais, onde trabalham cerca de 128 mil pessoas e suportando perto de 45 mil veículos por dia (seis mil camiões), de acordo com as autoridades locais.

Enquanto isso, a Via de Cintura Interna (VCI) continua a receber o trânsito que não precisa de entrar no centro do Porto, mas que prefere por ali passar para contornar as portagens da A41, a Circular Regional Exterior do Porto (CREP).

Na região, somam-se ainda os custos de atravessar as autoestradas A42, a A29 e a A28.