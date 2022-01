"Portugal alcançou, dia 14 de janeiro, um total de 30.074.386 milhões de testes à covid-19 efetuados desde o início da pandemia, aproximadamente 17,7 milhões de testes TAAN/PCR e perto de 12,4 milhões de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional", é referido em comunicado enviado às redações.

É ainda referido que "em apenas quatro dias (de 11 a 14 de janeiro), o país voltou a ultrapassar a marca de 1 milhão de testes, dos quais mais de 770 mil (70%) foram TRAg de uso profissional". Estes dados não incluem os autotestes.

A Task Force especifica também que, "entre 1 e 14 de janeiro, realizaram-se perto de 3,3 milhões de testes de diagnóstico à covid-19, com uma média diária de mais de 233 mil testes. Destes, cerca de 1 milhão foram TAAN/PCR e mais de 2,2 milhões foram TRAg de uso profissional".

"Recorde-se que, no mês de dezembro, Portugal alcançou um novo máximo de testagem mensal à COVID-19, com mais de 5,4 milhões de testes efetuados, o que corresponde a uma média diária superior a 174 mil testes. No dia 30 de dezembro, foi mesmo atingido um novo máximo de testagem diária, com 402.756 testes realizados", pode ler-se.

Os TRAg de uso profissional efetuados nos laboratórios e farmácias aderentes ao regime excecional de comparticipação voltaram a ser gratuitos a partir de 19 de novembro de 2021, uma medida que abrange toda a população (quatro testes gratuitos por mês, a cada utente) e que pretende reforçar a proteção da saúde pública e o controlo da pandemia

covid-19, vigorando pelo menos até 31 de janeiro.