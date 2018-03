Portugal continental tem esta semana concentrações elevadas de pólen, sendo baixas nos Açores e Madeira, segundo a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) em comunicado.

Numa previsão até quinta-feira, a SPAIC diz que os grãos de pólen presentes são predominantemente das árvores cipreste, plátano e pinheiro, e da erva urtiga.

A Sociedade alerta para níveis de pólen elevado em locais como Vila Real, Porto, Coimbra e Castelo Branco, Lisboa, Évora e Portimão.

No Funchal os pólenes estão a níveis baixos, com destaque para os pólenes do cipreste e da erva parietária, e em Ponta Delgada, onde os níveis são também baixos, destacam-se os pólenes do pinheiro, do plátano e da criptoméria e da erva urtiga.

Na primavera, que hoje começou, acontece o pico da polinização, o que pode provocar alergias.