“O ministro da Economia, Pedro Reis, e o seu homólogo espanhol, o ministro da Economia, Comércio e Empresa, Carlos Cuerpo, acordaram hoje, em Madrid, retomar a agenda da cooperação na vertente da economia, nos domínios da transição energética, digital e de mobilidade”, indicou, em comunicado, o Governo português.

Em cima da mesa estiveram ainda temas como o desenvolvimento das cadeias de valor integradas, em áreas como a dos veículos elétricos e dos pagamentos bancários.

Pedro Reis também teve uma reunião com o ministro espanhol da Indústria e do Turismo, Jordi Hereu, para debater as estratégias de reindustrialização e as políticas de crescimento do turismo “numa ótica de sustentabilidade e valorização dos territórios transfronteiriços”.

O ministro da Economia de Portugal teve ainda um encontro com o presidente da Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

Neste encontro bilateral, Pedro Reis destacou a importância do reforço da cooperação entre os dois países para o tecido económico e para o seu posicionamento estratégico na União Europeia.