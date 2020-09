Na segunda-feira, a Câmara do Porto vota a atribuição de um apoio, solicitado pela ANJE, para a realização da edição de outubro do Portugal Fashion, até ao montante máximo de 50.000 euros, a pagar mediante a apresentação de documentação comprovativa da realização de despesas concretas efetuadas no âmbito do respetivo evento.

De acordo com a informação disponibilizada à autarquia, na última edição, realizada em março, e interrompida no final do primeiro de três dias previstos, estiveram presentes 200 profissionais de comunicação social e alcançou "uma audiência de 1,5 milhões de pessoas, bem como 972 publicações nas redes sociais e 332 notícias na comunicação social, gerando um retorno mediático na ordem dos 1,5 milhões de euros".

Pela primeira vez em 25 anos, a 46.ª edição do Portugal Fashion teve início no dia 12 de março à porta fechada, por causa da pandemia do novo coronavírus e a sua realização "esteve sempre dependente da evolução da epidemia e dos pareceres técnicos das autoridades de saúde", com as quais a organização esteve "em contacto permanente".

Em 13 março, tendo em conta as medidas decretadas pelo Governo no âmbito do combate à pandemia de covid-19, a organização do Portugal Fashion decidiu cancelar a 46.ª edição da iniciativa.

À data, fonte oficial da iniciativa, explicou que a decisão de cancelar a 46.ª edição, que esteve sempre em cima da mesa, acabou por ser tomada com o acordo da Direção-Geral de Saúde (DGS), tendo em conta as medidas decretadas, entretanto, pelo Governo.