Segundo um comunicado da Polícia Nacional da República Dominicana (PNRD), divulgado nas redes sociais na sexta-feira, o homem foi detido no bairro Los Guandules, em La Victoria, no norte do município da capital dominicana de Santo Domingo.

A PNRD salientou que o indivíduo “era procurado através de uma notificação de busca e captura internacional, emitida em 22 de maio de 2024” pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal.

“Esta notificação é um alerta da Interpol que permite às autoridades de todos os países-membros colaborar para localizar e deter uma pessoa com o propósito da extradição”, esclareceu a polícia.

Neste caso, “a ordem era de prisão com a finalidade de o extraditar para o seu país natal, onde deverá enfrentar as acusações de tráfico de cocaína”.

“O êxito desta operação é um testemunho do compromisso das autoridades dominicanas no combate ao crime organizado e em manter a região em segurança”, destacou a polícia dominicana.

Aquela força policial referiu que a operação de detenção foi um trabalho conjunto com os profissionais da Interpol de Santo Domingo e da Direção Central de Investigação, em coordenação com a Procuradoria-Geral da República dominicana.