“Educar para a digitalização na sustentabilidade global” é o título do sétimo “PORTAL”, o principal evento da ASPPA que junta a direção e os membros da associação, criada na Alemanha, em 2012.

“Escolhemos este tema por ser uma das áreas mais importantes da sociedade atual e porque é possível complementá-lo com outras áreas. E é esse o nosso grande objetivo, ir além da área científica, algo que tem sido habitual nos últimos eventos”, destacou à Lusa a presidente da associação, Mafalda Gonçalves.

No total, a conferência vai contar com cinco painéis e a presença do embaixador de Portugal na Alemanha, João Mira Gomes, do coordenador do Ensino do Português na Alemanha, Rui Azevedo, e da jornalista portuguesa Rita Ferro Rodrigues, entre outros.

“A primeira intervenção está relacionada com a importância da digitalização no contexto do ensino de uma língua estrangeira, e vamos focar-nos no português. Vamos falar da importância da digitalização ao nível financeiro. Num segundo painel teremos a parte da sustentabilidade global. Aí abordaremos o português como língua de herança nas novas gerações que estão na Alemanha. Também vamos tentar perceber como é que a digitalização funciona para a igualdade social”, adianta Mafalda Gonçalves.