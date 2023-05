No aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, na zona de partidas, os Técnicos de Manutenção de Aeronaves (TMA) vestem-se a rigor e, entre as 7h e as 11h30 irão distribuir panfletos informativos aos passageiros e elucidar sobre a importância da sua profissão na segurança da aviação. Os mecânicos dos aviões são uma profissão escondida por entre os motores e as asas, que normalmente não se vê, mas que, para efeitos de segurança aeronáutica, não se pode prescindir.

Os profissionais desta área demoram dez anos a formar-se em pleno na sua atividade o que, naturalmente, a sua retenção é fundamental para as companhias aéreas. Outra curiosidade é que uma aeronave não precisa de manutenção apenas quando tem uma avaria, mas sim diariamente, de forma preventiva ou corretiva, 24 horas por dia e só os TMA podem certificar que esteja apta ou não para o voo. Nesta manutenção estão incluídas não só as aeronaves como os motores e seus componentes. “Esta ação de sensibilização no aeroporto visa chamar a atenção para uma classe profissional muito importante na aviação comercial que cuida efetivamente da segurança dos passageiros, invisíveis aos olhos, mas omnipresentes em toda a operação de voo, refere Jorge Alves, presidente do Sindicato Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA). “Sem TMA não há aviação” é outro dos slogans que o SITEMA quer dar a conhecer, uma vez que a escassez de técnicos e a fuga de talentos para fora do país não são exceção e vê muitos dos seus colegas a terem de emigrar (mais de três centenas), depois de tantos anos a lutarem por melhores condições salariais. Este é o cenário que a direção do SITEMA tenta alterar ao fazer com que os passageiros façam parte da equação e “olhem para esta classe profissional respeitosamente”.