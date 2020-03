Ao contrário de outros setores económicos, que têm sentido quebras nas vendas e dificuldades para laborar, a fábrica A Poveira, um dos maiores empregadores deste concelho nortenho, teve de se adaptar à maior procura do mercado e, ao mesmo tempo, às contingências provocadas pela covid-19, para manter a atividade a 100%.

"Desde o início do mês tivemos de aumentar a capacidade de resposta da produção, introduzindo mais um turno de trabalho para poder produzir mais e garantir todas as quantidades necessárias para servir os nossos clientes", explicou Sofia Brandão, diretora de marketing da empresa, à agência Lusa.

A responsável explicou sendo as conservas de peixe, nomeadamente de atum, sardinha ou cavala, "um bem não perecível", a procura por este produto "aumentou logo que as pessoas ficaram mais preocupados com esta situação da covid-19", precipitando "um aumento da procura dos clientes nacionais e internacionais, que entretanto foi estabilizando".

A responsável da fábrica A Poveira considerou que os planos de prevenção e adaptação feitos pela empresa, logo em fevereiro, foram "fundamentais para lidar com esta situação", nomeadamente ao "implementar um forte plano de segurança tendo em vista, em primeiro lugar, a proteção dos 250 trabalhadores".

"Felizmente ainda não tivemos nenhum caso contaminação entre os nossos trabalhadores. Temos um plano de contingência implementado para lidar com qualquer situação. Todos os colaboradores têm tido um comportamento exemplar e até de sacrifício, para todos os dias darem o seu máximo, e os nosso administradores reconhecem isto, estando na empresa logo às 05 da manhã, no primeiro turno, para agradecer o esforço", acrescentou Sofia Brandão.